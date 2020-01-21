En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,072964 3,34
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,261211 1,64
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,068489 1,53
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,826253 1,43
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,447880 1,34
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,380301 1,32
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,890602 1,28
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,179533 1,28
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135931 1,22
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,178854 1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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