En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,57 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034532 1,83
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,074185 1,67
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,296711 1,57
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,079982 1,40
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064556 1,36
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,398706 1,33
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,447997 1,25
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,489864 1,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,846006 1,08
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,191959 1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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