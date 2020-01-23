En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,05'le "İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon", yüzde 0,79'la "QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu" ve yüzde 0,77'yle "Actus Portföy Hisse Senedi Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,05'le "İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon", yüzde 0,79'la "QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu" ve yüzde 0,77'yle "Actus Portföy Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Kazandıranlar Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,269948 1,05
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,294081 0,79
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,122119 0,77
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030575 0,72
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,303744 0,69
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,176969 0,68
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025961 0,67
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051594 0,67
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027520 0,66
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,973036 0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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