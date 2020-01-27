En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,27 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078333 2,70
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,494041 1,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042601 1,27
TEB Portföy Altın Fonu 0,072155 1,27
Deniz Port. Altın Fonu 0,036863 1,26
Ak Portföy Altın Fonu 0,068119 1,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029412 1,22
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025154 1,22
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040692 1,20
İş Portföy Altın Fonu 0,033142 1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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