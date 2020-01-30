En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,81 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083475 1,04 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,259476 0,95 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031187 0,81 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052402 0,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058802 0,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589867 0,51 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083762 0,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045188 0,47 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,546220 0,45 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,446523 0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)