En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,484180 2,35
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122902 1,56
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062736 1,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027894 1,08
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043425 1,05
TEB Portföy Altın Fonu 0,073545 1,05
Deniz Port. Altın Fonu 0,037542 1,05
Ak Portföy Altın Fonu 0,069405 1,04
HSBC Portföy Altın Fonu 2,610539 1,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029968 1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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