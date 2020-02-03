En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,64 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,64 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,780932 4,12
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,150642 1,64
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065214 1,50
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,217140 1,43
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034308 1,39
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,536619 0,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,076579 0,93
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034272 0,84
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,479148 0,78
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,057506 0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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