En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,67 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045643 2,92 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034880 1,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,620915 1,66 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,526204 1,35 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028114 1,05 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,169806 0,89 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,412016 0,80 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,077127 0,72 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,896722 0,71 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080753 0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)