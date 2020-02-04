En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,67 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,67 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045643 2,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034880 1,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,620915 1,66
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,526204 1,35
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028114 1,05
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,169806 0,89
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,412016 0,80
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,077127 0,72
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,896722 0,71
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080753 0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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