En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,50 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,50 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,84 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,70 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080596 4,50
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,312249 3,84
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036171 3,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063977 3,31
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047043 3,07
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125021 3,04
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,134913 2,92
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068048 2,79
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,122345 2,78
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,113938 2,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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