En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,98 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,470582 1,57 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,140025 0,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,950299 0,80 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,538743 0,77 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047355 0,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,399985 0,72 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036199 0,68 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040215 0,61 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027655 0,57 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031441 0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)