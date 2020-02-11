En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047607 1,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,801379 1,38
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073774 1,04
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083511 0,69
Deniz Port. Altın Fonu 0,037513 0,64
TEB Portföy Altın Fonu 0,073380 0,64
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061749 0,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,289553 0,63
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025542 0,63
Ak Portföy Altın Fonu 0,069361 0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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