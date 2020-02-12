En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,95 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081005 2,20 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029364 1,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,506399 1,74 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086365 1,69 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030729 1,46 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013715 1,40 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,286841 1,34 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,758197 1,33 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174300 1,32 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,111479 1,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)