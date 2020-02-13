En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 3,71'le "İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,65'le "Ak Portföy Petrol Yabancı Borsa Yatırım Fonu Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,55'le "İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Kazandıranlar Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,084012 3,71 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014078 2,65 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,332670 1,55 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,571798 1,37 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,906527 1,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048687 1,18 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,201132 1,16 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,083587 1,06 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029668 1,04 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,067945 1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)