En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,02 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,99 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,577496 1,24 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,903646 1,02 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,130126 0,99 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,204282 0,94 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,887617 0,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,921942 0,81 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021521 0,80 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028096 0,79 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,522778 0,74 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043784 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)