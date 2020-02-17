En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

13 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,346538 0,99
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014305 0,93
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031045 0,61
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048250 0,59
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,910878 0,53
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061992 0,43
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052416 0,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179590 0,41
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066143 0,41
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084234 0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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