En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026106 1,39
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,923403 1,19
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044275 1,15
Deniz Port. Altın Fonu 0,038256 1,14
TEB Portföy Altın Fonu 0,074830 1,13
Ak Portföy Altın Fonu 0,070723 1,13
İş Portföy Altın Fonu 0,034393 1,11
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030513 1,11
HSBC Portföy Altın Fonu 2,658978 1,10
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042254 1,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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