En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014639 2,08
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,337701 1,81
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,353358 1,50
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,049516 1,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,692837 1,25
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021810 1,19
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028725 1,18
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,040955 1,18
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029480 0,97
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026337 0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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