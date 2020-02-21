En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,06 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,06 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,605340 1,15
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,352813 1,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029030 1,06
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026592 0,97
TEB Portföy Altın Fonu 0,076170 0,96
Deniz Port. Altın Fonu 0,038933 0,96
İş Portföy Altın Fonu 0,035004 0,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045084 0,94
Garanti Portföy Altın Fonu 0,088418 0,94
HSBC Portföy Altın Fonu 2,705688 0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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