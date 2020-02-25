En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 3,33 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 3,33 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047233 3,34
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027821 3,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,079752 3,33
Garanti Portföy Altın Fonu 0,092400 3,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032460 3,29
İş Portföy Altın Fonu 0,036613 3,27
HSBC Portföy Altın Fonu 2,830116 3,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,044962 3,25
Ak Portföy Altın Fonu 0,075237 3,25
Deniz Port. Altın Fonu 0,040712 3,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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