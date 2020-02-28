En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 29,333007 1,52
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029905 1,30
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046724 0,67
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,336251 0,64
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027524 0,34
HSBC Portföy Altın Fonu 2,800674 0,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032103 0,29
TEB Portföy Altın Fonu 0,078825 0,27
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,306019 0,26
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067942 0,25
0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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