En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,656201 1,57
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044768 1,51
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062556 1,15
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 599,840798 0,99
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024584 0,77
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032959 0,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068367 0,63
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032282 0,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067615 0,47
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,104383 0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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