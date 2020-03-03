En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

13 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013355 4,52
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070639 4,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046384 3,61
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,526409 3,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080089 3,50
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,707117 3,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,241314 3,02
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384986 2,89
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080185 2,61
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079468 2,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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