En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009795 7,32
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043295 5,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064427 5,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,185659 4,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025584 4,02
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030266 3,04
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073152 2,77
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051762 2,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083467 2,14
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,199930 2,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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