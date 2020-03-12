En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035093 2,96
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,079745 1,03
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,390416 1,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019426 0,87
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097178 0,73
TEB Portföy Altın Fonu 0,079358 0,70
Deniz Port. Altın Fonu 0,040573 0,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,047025 0,69
HSBC Portföy Altın Fonu 2,818740 0,69
Ak Portföy Altın Fonu 0,074810 0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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