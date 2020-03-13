En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,68 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,28 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 605,238218 1,64 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024040 0,68 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,573046 0,28 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,398051 0,22 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,537713 0,19 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,120893 0,19 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025350 0,17 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,060309 0,11 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,674755 0,10 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036919 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)