En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 10,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 9,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062273 10,60 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,429432 10,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042014 9,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069334 6,40 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024135 6,27 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009504 4,85 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,454318 4,07 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,798956 4,07 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050135 4,05 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,018852 3,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)