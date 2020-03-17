En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033216 2,83
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 615,941472 1,56
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024417 1,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,432795 1,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068486 0,94
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,607799 0,88
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,134101 0,71
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,068087 0,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,539211 0,14
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025315 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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