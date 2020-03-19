En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,46 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,45 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,46 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,45 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032071 2,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027981 1,46
Deniz Port. Altın Fonu 0,038627 1,45
TEB Portföy Altın Fonu 0,075455 1,45
Ak Portföy Altın Fonu 0,071256 1,44
Garanti Portföy Altın Fonu 0,087791 1,43
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042049 1,40
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030818 1,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044747 1,38
HSBC Portföy Altın Fonu 2,677095 1,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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