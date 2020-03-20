En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,63 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,98 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007868 8,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,186764 3,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039777 3,33 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,932587 3,07 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034814 2,21 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024161 1,99 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057604 1,83 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059568 1,77 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066097 1,60 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 12,459836 1,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)