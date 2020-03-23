En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,69 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 3,43 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,475747 5,86 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,976694 4,69 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,053438 3,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017620 2,91 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024760 2,48 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027291 2,38 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,390210 2,25 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,128951 2,23 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023046 2,22 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020056 2,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)