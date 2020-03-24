En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 3,14 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 3,14 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,67 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 29,015400 3,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,055115 3,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028353 2,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039903 2,64
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,898715 2,50
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,862388 2,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,619897 2,06
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025462 1,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,425012 1,47
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060145 1,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:52 Kaynak: AA

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