En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,42 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 4,58 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,92 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063460 5,42 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032388 4,58 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028353 3,92 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031860 3,77 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007920 2,87 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027892 2,77 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049338 2,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,040721 2,62 TEB Portföy Altın Fonu 0,079560 2,60 Garanti Portföy Altın Fonu 0,092533 2,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)