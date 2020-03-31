En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,902677
|5,07
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062669
|4,61
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044024
|4,46
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039238
|4,23
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072996
|4,11
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,358747
|3,04
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023420
|2,47
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,063244
|2,31
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|632,824948
|2,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|30,614680
|2,00