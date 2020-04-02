En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,38 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon" ve yüzde 1,35 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 642,752547 1,70 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,075603 1,38 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 13,037573 1,35 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017110 1,18 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,941568 1,15 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032034 1,12 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,758087 1,06 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018823 0,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,630839 0,91 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,453480 0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)