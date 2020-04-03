En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 11,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007893 11,33 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023814 2,79 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061682 2,72 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030466 2,63 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072671 2,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043879 2,21 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 75,519102 2,05 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017504 1,63 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 13,249329 1,62 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017379 1,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)