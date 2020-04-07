En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,96 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 8,02 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 7,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,351339 8,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066078 8,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,046567 7,53 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076324 6,36 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024946 5,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,444522 5,08 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,779683 4,82 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,067289 4,58 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,729930 4,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040463 4,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)