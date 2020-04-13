En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,00 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,94 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,851377 2,11 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,569957 2,00 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,190781 1,94 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,167054 1,93 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051501 1,49 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,352211 1,39 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088558 1,31 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045754 1,30 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,378122 1,27 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 0,925216 1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)