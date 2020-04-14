En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu", yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,373265 3,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048160 3,05 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008283 2,68 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,078010 2,61 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,873428 2,59 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033517 2,00 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,523820 1,88 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,081480 1,85 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025778 1,73 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 0,911795 1,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)