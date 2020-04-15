En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,58 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 4,26 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,12 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,913459 4,58 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 87,078862 4,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,050145 4,12 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,894643 3,84 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,758867 3,81 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034136 3,76 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,161892 3,54 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070803 3,29 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 0,941611 3,27 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315359 2,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)