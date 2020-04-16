En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu", yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024756 1,29 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 662,765055 1,23 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034157 1,21 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,142552 1,20 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,536394 1,07 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,721365 0,99 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,047968 0,98 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037940 0,93 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,158937 0,88 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022142 0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)