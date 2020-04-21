En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 4,91 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 4,36 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570493 5,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812877 4,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228328 4,36 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,123448 3,16 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 376,532289 2,97 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 172,301492 2,91 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,075210 2,81 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019086 2,63 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,323281 2,59 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058575 2,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)