En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,28 ile "Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon" ve yüzde 1,22 ile "İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,077402 2,91 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,761959 1,28 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,049221 1,22 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050645 1,20 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,381597 1,15 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036803 1,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,090875 1,08 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,072870 1,06 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,527938 1,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031803 1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)