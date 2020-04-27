En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,34 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,16 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,391773 2,70 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,328917 2,34 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035463 2,16 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,336915 2,03 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032551 1,91 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,884915 1,88 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058573 1,75 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032689 1,75 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052029 1,71 Garanti Portföy Altın Fonu 0,108362 1,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)