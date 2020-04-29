En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,71 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,61 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,222152 3,71 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044122 1,71 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038899 1,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016973 1,25 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058592 1,23 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,461925 1,23 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,028016 1,05 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088136 0,83 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050549 0,80 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,746758 0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)