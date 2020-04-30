En fazla kazandıran yatırım fonları
6 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005326
|3,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|93,018852
|3,52
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027999
|3,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053257
|3,05
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,075570
|2,79
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033414
|2,53
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,974171
|2,15
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,084964
|2,10
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,961926
|1,95
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,055163
|1,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:06 Kaynak: AA
Son Dakika Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu