En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,69 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,48 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,36 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,69 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,48 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,36 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005576 4,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017308 1,48 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039608 1,36 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033788 1,29 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,109410 0,76 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,418772 0,75 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,805861 0,71 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,080408 0,69 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074339 0,65 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,292736 0,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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