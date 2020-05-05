En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,72 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,76 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005839 4,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 89,987264 1,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,052188 1,64 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034261 1,40 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073352 0,97 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025628 0,88 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 677,051244 0,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035293 0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069624 0,81 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,172752 0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)