En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,75 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,421861 1,81 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018213 1,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053876 1,64 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,556618 1,60 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,689205 1,49 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,481551 1,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034935 1,37 İş Portföy Altın Fonu 0,042998 1,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,048049 1,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,094027 1,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)