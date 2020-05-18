En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,38 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,003180 4,38 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006445 3,38 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,184621 1,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017760 1,60 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,981766 1,44 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,226238 1,32 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,059460 1,31 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,961165 1,18 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,691963 1,15 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,311403 1,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)