En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,34 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007178 1,82 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,125061 1,34 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038200 1,32 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031471 1,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018489 1,11 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059289 0,92 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024776 0,92 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055075 0,87 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184198 0,84 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,322207 0,82

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)